Altekma'dan kadroya 3 takviye

Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. İlk olarak iç transferde Eray Kursav, Arda Kara, Dünya Kandemir, Kenan Derince, Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı, Emir Pınar, Bertuğ Öndeş, Cafer Kirkit, Hüseyin Şahin ve Maksim Buculjevic'le sözleşme yenileyen İzmir ekibi, şimdi de transferde harekete geçerek Jordan Ewert, Gabriel Candido, Erhan Hamarat'ı kadrosuna kattı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Jordan Ewert ,Gabriel Candido, Erhan Hamarat 2025-2026 sezonunda takımımızın başarısı için bizimle olacak. Yeni sezonda bol şans diliyoruz" ifadelerine yer verildi.