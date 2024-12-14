Altekma'nın konuğu Galatasaray

Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Altekma yarın ilk devrenin son maçında evinde Galatasaray'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Ligde 11 maçta 5 galibiyet alan 8'inci sıradaki İzmir temsilcisi, aynı periyotta 8 galibiyet elde eden 3'üncü basamaktaki sarı-kırmızılı takımı yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.