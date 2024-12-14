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Spor

Altekma'nın konuğu Galatasaray

Efeler Ligi'nin 12. haftasında Altekma sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

DHA14 Aralık 2024 Cumartesi 12:08 - Güncelleme:
Altekma'nın konuğu Galatasaray
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Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Altekma yarın ilk devrenin son maçında evinde Galatasaray'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 13'üncü hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Müsabakayı Ferhat Büyükpamukçu, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek. Maçın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Ligde 11 maçta 5 galibiyet alan 8'inci sıradaki İzmir temsilcisi, aynı periyotta 8 galibiyet elde eden 3'üncü basamaktaki sarı-kırmızılı takımı yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

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