Sarı lacivertli ekibin Belçikalı golcüsü Batshuayi, yeni sezonda Dzeko'nun arkasında beklemekten dolayı oldukça rahatsız bir görüntü çiziyor. Yönetim, takımda mutsuz olduğunu gizlemeyen golcüyle kış transfer döneminde yollarını ayırabilir. Bu yönde bir tutum içerisinde olan Fenerbahçe, yeni golcü arayışlarına vakit kaybetmeden başladı. Kanarya, Bundesliga'daki performansıyla ön plana çıkan golcüyü gündemine aldı.

BATSHUAYİ'YLE YOLLAR AYRILIYOR



Sarı lacivertlilerde bu sezon az şans bulan ve taraftarların zaman zaman tepki gösterdiği Batshuayi'nin ara transferde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe, Batshuayi ile ara transfer döneminde yollarını ayırmak istiyor. 30 yaşındaki santrfor bu sezon Fenerbahçe'de 11 maça çıktı.

Belçikalı oyuncu, bu süreçte 3 gol sevinci yaşadı, Batshuayi takım arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon Euro. Belçika Milli Takımı'nda 52 maça çıkan tecrübeli santrfor, 27 gol sevinci yaşadı.

SÜREYİ BEĞENMEDİ



Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe'de aldığı sürelerden memnun olmadığı ve bu durumdan şikayetçi olduğu belirtiliyor. Bu sezon 11 resmi karşılaşmada 484 dakika süre alan Batshuayi, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

ALTERNATİFİ BELLİ OLDU

Sarı lacivertliler, Batshuayi'nin yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Kanarya'nın radarında, Jonathan Burkardt'ın olduğu kaydedildi. Mainz forması giyen 23 yaşındaki forvet, 2021-22 sezonunda 37 resmi maçta 14 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

İYİ DÖNÜŞ YAPARSA...



Alman yıldız, geçen sezon büyük bir şanssızlık yaşadı ve dizinden sakatlanıp sezonu kapattı. Burkardt, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin, sözleşmesi haziranda bitecek olan golcü oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. Burkardt, sakatlıktan iyi bir dönüş yaparsa, Sarı lacivertlileri ocak ayında harekete geçirebilir.