Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, transfer gündeminden düşmüyor.

Sarı-kırmızılı ekibe kısa sürede uyum sağlayan ve attığı gollerle taraftarı etkilemeyi başaran Nijeryalı yıldız için bir flaş iddia daha İtalyan basınından geldi.

NAPOLI, ALTERNATİFİNİ BELİRLEDİ

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Manchester United ve Paris Saint-Germain, Nijeryalı golcü ile ilgileniyor ve Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinde indirim bekliyor.

İtalyan basınındaki haberde, Osimhen'in satılması halinde Napoli'nin, Aston Villa'dan Jhon Duran için transferine yoğunlaşacağı kaydedildi.

Napoli'nin Duran için 35 milyon euro'luk teklifinin reddedildiği aktarıldı. Antonio Conte'nin ekibinin 40 milyon euro'luk yeni bir teklife hazırlandığı ve Aston Villa ile temasların devam ettiği ifade edildi.

OSIMHEN KALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, daha önce yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etmek istediğini ve devre arasında takımdan ayrılmayacağını söylemişti.

Victor Osimhen, şu ana kadar sarı-kırmızılılarda 15 maça çıktı ve 12 gol, 5 asitlik performans ortaya koydu.