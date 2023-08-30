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Spor

Altin Zeqiri: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un Kosovalı orta saha oyuncusu Altin Zeqiri, 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 18:31 - Güncelleme:
Altin Zeqiri: 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz
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Zeqiri, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Türkçe olarak, "Zafer Bayramı'nız kutlu olsun." dedi.

Ligin ilk üç haftasında alınan sonuçlara dikkati çeken Kosovalı oyuncu, Fatih Karagümrük maçına hazırlandıklarını ifade ederek, "Çok zor bir maç olacak. Bu ligde kolay maç yok. Maça kazanmak için çıkacağız. Umarım 3 puanı alan taraf oluruz." diye konuştu.

Zeqiri, Süper Lig'in çok kaliteli olduğuna değinerek, "Çok zor ve büyük isimlerin barındığı bir lig. Finlandiya Ligi'ne göre tempo daha yüksek. Ben de kendimi geliştirerek daha iyi kaktı sağlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Maçlarda şanssız anları olduğunun altını çizen Altin Zeqiri, "Çok zor ve güzel pozisyonlara girdim ama değerlendiremedim. Son iki maçta, iki topum direkten döndü. İnşallah bir sonraki maçta gol olur." ifadelerini kullandı.

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