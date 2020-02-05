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Spor

'Altından kalkılabilecek bir sonuç'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları Türkiye Kupası maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

05.02.2020  23:23 - Güncelleme: 05.02.2020  23:23

Royasyon nedeniyle maçı önemsemedikleri anlamı çıkmaması gerektiğini söyleyen Terim, "Kupayı önemsemiyor anlamı çıkmasın, Galatasaray bir kupa varsa, onu almak ister ve onu önemli bir yere koyar ama rotasyon bizim için zaruriydi, mecburiydi. Devre arasında da Martin, grip nedeniyle bitik bir haldeyim, oynayamayacağım dediğinde aklımızda olmayan bir değişiklik oldu. 2 ayaklı bir maç, birinci ayağında rakibi tebrik edelim, henüz bitmedi, oynayacağız, deneyeceğiz" dedi.

"BAZILARI DAHA İYİ OYNAMALIYDI"

Rövanşta geri dönüşün gerçekleşebileceğini kaydeden deneyimli hoca, "7-8 oyuncuyu rotasyon yapınca önemsemedi anlamı çıkmasın, tam tersine, önemsiyoruz. 2. maçta deneyeceğiz, kolay değil. Golü yediğimiz 20. dakikaya kadar kalemizde bir şey görmedik, tam tersine direkten dönen bir topumuz var. Bazı arkadaşlarımızı ne kadar yardım edebilirler, edemezler, görmüş olduk. Şans verdiğimiz bazı arkadaşlar daha iyi oynamalıydı. Altından kalkılabilecek bir sonuç. rakip avantajlı ama daha son düdük çalmadı" ifadelerini kullandı.

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