Altınordu 1-2 takviyeyle transferi kapatacak

DHA 27 Haziran 2021 Pazar 13:23 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 13:23

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu yeni sezon öncesi transferde hata yapmak istemiyor. Şimdiye kadar sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile sözleşme imzalayan kırmızı-lacivertliler, aceleci davranmıyor. Transferde rakamların çok yüksek olduğunu dile getiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Transfer piyasası gerçekten yüksek. Biz bütçemize uygun ve bize katkı sağlayacak oyunculara bakıyoruz. Bireysel anlamda geliştireceğimiz futbolcuları takip ediyoruz. Bu sezon fazla transfer yapmayacağız, 1-2 takviye daha yapıp altyapımızdan yeni oyuncuları A takıma alacağız. Önceliğimiz savunma ve ortaya sahaya transfer yapmak" diye konuştu.