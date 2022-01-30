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Spor

Altınordu 2-3 transfer yapacak

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Göztepe ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamada 'Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bu dönemde 2 ya da 3 oyuncu takviyesi yapacağız' dedi.

DHA30 Ocak 2022 Pazar 12:55 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 12:55
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu. Lige verilen arada Süper Lig ekibi Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşan ve sahadan 1-0 yenik ayrılan kırmızı-lacivertlilerin teknik patronu, hücum bölgesinde kendilerini geliştirmeleri gerektiğini dile getirdi. Göztepe ile oynanan maçta takımının performansından memnun kaldığını ifade eden Eroğlu, "Bizim adımıza iyi bir prova oldu. Hücum bölgesinde eksiklerimiz var. Gol atmakta ya da pozisyona girmekte biraz sıkıntı yaşadık. Ancak bu özel maç bize iyi bir mesaj verdi. Transfer çalışmalarımız ise sürüyor. Bu dönemde 2 ya da 3 oyuncu takviyesi yapacağız" diye konuştu.

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