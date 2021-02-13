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Spor

Altınordu 3'te 3 yaptı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankaraspor'u 3-0 yenen Altınordu 3'te 3 yapmanın mutluluğunu yaşadı.

DHA13 Şubat 2021 Cumartesi 14:28 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 14:28
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İkinci yarının ilk haftasında Menemenspor'a evinde 4-2 kaybettikten sonra Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'u 2-1 yenen Altınordu, Başkent'ten de 3 puanla dönmesini bildi. Son 3 maçta topladığı 9 puanla yeniden Süper Lig yarışına ortak olan kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu seriyi devam ettirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Ankaraspor deplasmanında rakiplerine sadece 1 pozisyon verdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "İki maçtır kazanıyorduk. Burada seriyi devam ettirmek çok önemliydi. Oyunumuzun gücünü her hafta artırıyoruz. İç ya da dış saha fark etmeksizin kendi potansiyelimizi yansıtıyoruz. Yukarıya doğru ilerleyişimiz devam ediyor. Oyuncularımızın bireysel performanslarını artırdık ve bu takıma yansıdı" dedi. Altınordu gelecek hafta evinde Adanaspor'la oynayacak.

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