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Spor

Altınordu, Adanaspor deplasmanında galibiyet peşinde

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında yarın Adanaspor'a konuk olacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, 'Adana deplasmanından kazanarak dönmek istiyoruz.' dedi.

AA31 Ekim 2021 Pazar 11:51 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 11:51
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Eroğlu, yaptığı açıklamada, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası üçüncü turunda Belediye Tepecikspor'u elemelerinin kendilerine moral verdiğini söyledi. Ligde yarın Adanaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Haftalar ilerliyor, kazanmamız gereken bir maç. Adanaspor'un da durumu belli. Kupayla gelen güzel bir moral de var. Kupa maçında genç oyuncularımızın son durumunu gördük. Tabii ki lig daha farklı. Adana deplasmanında kendi oyunumuzu oynayarak kazanarak dönmek istiyoruz."

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Adanaspor-Altınordu müsabakasında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Öte yandan İzmir'de bulunan Pinhani Grubu, Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitim gören sporculara mini bir konser verdi. Konsere kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yanı sıra teknik direktör Hüseyin Eroğlu da katıldı.

Grup üyeleri Altınordu Futbol Akademisi'ndeki öğrencilerle dostluk maçı yaptı.

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