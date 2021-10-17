Altınordu, Alsancak Stadı'nın yarısını istedi

AA 17 Ekim 2021 Pazar 13:59 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 13:59

Altınordu Kulübü, gazetelere verdiği ilanla, yapımı bitme aşamasına gelen Alsancak Stadı'nın kullanım hakkının yarısının kendilerine verilmesini talep etti.

Altınordu Kulübü, gazetelere verdiği ilanda, Alsancak Stadı için daha önce yapılan bir protokol olduğunu ve buna göre stadın kullanım hakkının yarısının kulübe ait olması gerektiğini belirtti.

İlanda şu ifadelere yer verildi:

"1962'de devletimiz ile Altınordu Spor Kulübü arasında halen geçerliliğini koruyan bir protokol yapılmıştır. Bu protokole göre, kullanım hakkı kulübümüze ait İzmir Alsancak semtinde bulunan 15.500 metrekarelik Altınordu Halk Sahası'nın devredilmesi karşılığında, devletimiz kulübümüze İzmir Alsancak Stadı'nın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sini vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Kulübümüz bu protokolle ilgili büyük bir özveride bulunarak üzerine düşeni yerine getirmiştir. Karşılığında devletimiz protokoldeki taahhütlerinin İzmir Alsancak Stadı ile ilgili kısmını bugüne kadar yerine getirememiştir, Altınordu Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeyi esas almıştır. Devlet büyüklerimizden, 1962 yılında yapılan protokol ile imza alına alınan İzmir Alsancak Stadı'nın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sinin kulübümüze verilmesini talep ediyoruz."

2006'DA TESADÜFEN BULUNDU

Altınordu'nun Alsancak Stadı'yla ilgili hak iddia ettiği tarihi belge, 15 yıl önce Ocak 2006'da tesadüfen ortaya çıktı. Kırmızı-lacivertlilerde o dönem Başkan Bülent Erdik, Dönertaş'taki eski kulüp binası yenilenirken taşınan belgeler arasında kulüp ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü arasında 1962 yılında imzalandığı belirtilen protokole rastladı. 44 yıllık belgenin, Altınordu'nun o dönem şu an Alsancak Atatürk Voleybol Salonu ve Alsancak Atatürk Yüzme Tesisleri'nin arazisi olan sahayı Beden Terbiyesi'ne devretmesine karşılık Alsancak Stadı'nda hak sahibi olduğunun kanıtı olduğunu belirten kırmızı-lacivertliler, yıllardır bu iddialarını sürdürüyor. Alsancak Stadı'nı yıllarca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden kiralayan Altay da yeni stadın kullanım hakkının tamamını talep ediyor. Stadın mülkiyeti ise inşaatı da üstlenen Spor Bakanlığı'na ait durumda.