Altınordu, Beşiktaş'tan Muhayer Oktay'ı istiyor

02 Eylül 2020 Çarşamba 14:19 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 14:19

TFF 1. Lig'de sezonun başlamasına sayılı günler kala 9 futbolcuyla yollarını ayırıp yalnız 1 ismi kadrosu katan Altınordu, Beşiktaş'ın genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ı renklerine katmak için düğmeye bastı. Transferde Giresunspor'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan dışında kimseye imza attırmayan Altınordu, daha önceki yıllarda da listesinde olan 21 yaşındaki gurbetçi Muhayer için düğmeye bastı.

Geçen sezon Giresunspor'da 1. Lig'de 5 maçta görev yapan gurbetçi futbolcuyu bonservisiyle almak için İstanbul ekibiyle temasların başladığı öğrenildi. Almanya'da futbola Bochum kulübünde başlayan Muhayer, Rot-Weiss Essen ve Düsseldorf kulüplerinde oynadı. Altınordu, geçen hafta Hüseyin Atakan Üner'i Beşiktaş'a satarken bonservis konusunda kolaylık sağlamıştı.