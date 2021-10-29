Altınordu, Cumhuriyet Bayramı'nı dev Türk Bayrağı ile kutladı

DHA 29 Ekim 2021 Cuma 11:58 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 11:58

Sabah saatlerinde Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda gerçekleştirilen kutlama törenine A takım futbolcuları, teknik ve idari heyet, altyapı takımları, idareciler ve çalışanlar katıldı. Saha zeminine açılan dev Türk Bayrağı'nın etrafında toplanan Altınordu'nun sporcuları ve çalışanlar, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından büyük bir coşku ile İstiklal Marşı'nı okudu.

ALTINORDU'YU ASLARI UÇURDU

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde evinde 3'üncü Lig ekibi Büyükçekmece Tepecikspor'u normal süresi 3-3 biten maçın uzatma bölümünde bulduğu gollerle 5-3 mağlup ederek tur atlayan Altınordu'yu as oyuncuları sırtladı. Anıl ve Şeref hariç tamamı altyapısından yetişen yedek ağırlıklı kadrosuyla çıktığı müsabakanın ilk yarısını iyi bir oyunla 2-0 önde tamamlayan kırmızı lacivertliler, ikinci devrede üst üste yediği gollere 3-2 yenik duruma düşünce as oyuncularına sarıldı.

Maçı çevirmek için hamleler yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, kaptan Ahmet İlhan'la birlikte Enis Destan ve Hüsamettin gibi gol silahlarını devreye sokarak galibiyet adına tüm kozlarını oynadı. Hüsamettin'in 89'uncu dakikada skora denge getirdiği golün asistini Enis yaparken, 104'üncü dakikada bu kez Hüsamettin, Enis'e gol pasını verdi. 118'inci dakikada ise son sözü Ahmet İlhan söyledi. Altınordu, kupada tur atlayarak ligdeki kritik Adanaspor deplasmanı öncesi moral tazeledi.