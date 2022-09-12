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Spor

Altınordu evinde Pendikspor ile yenişemedi

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig 5. haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Şener, Suat Güz

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 50 Muzaffer Kocaer), Safa Kınalı, Kürşad Sürmeli (Dk. 83 Hasan Hüseyin Acar), Emircan Gürlük, Kubilay Aktaş (Dk. 59 Metehan Yılmaz), Ahmet Dereli (Dk. 83 Bertuğ Bayar)

PENDİKSPOR: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Thiam (Dk. 67 Görkem Bitin), Mesut Özdemir, Regattin (Dk. 76 Ali Han Tunçer), Kappel (Dk. 67 Ahmet Yazar) (Dk. 87 Hasan Kılıç), Muhammed Akarslan (Dk. 87 Nikolic)

GOLLER: Dk. 24 Kappel (Pendikspor), Dk. 45+3 Ahmet Dereli (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Muhammed Akarslan, Dk. 65 Regattin (Pendikspor), Dk. 84 Metehan Yılmaz (Altınordu)

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