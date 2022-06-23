Altınordu, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i istedi

Dış transferde kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu Burak Altıparmak'ı Manisa FK'ya kaptıran Altınordu, bu kez Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i gündemine aldı. İzmir ekibinin geçen sezon kiralık olarak Bursaspor forması giyen 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için Fenerbahçe ile temaslara başladığı öğrenildi.

Bursa Yıldırımspor'da profesyonel olan İsmail; Gölcükspor, Balıkesirspor ve Adana Demirspor kulüplerinde de oynadı. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 1 maçta 13 dakika şans bulan genç futbolcu, geçen sezon Bursaspor'da 29 karşılaşmada 3 gol, 2 asistle oynadı.