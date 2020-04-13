İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7805
  • EURO
    7,4089
  • ALTIN
    369.057
  • BIST100
    97206.7
Spor

Altınordu ikinci yarıda açılıyor

TFF 1. Lig'de sezona Play-Off hedefiyle başlayan ancak alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, oynadığı maçların büyük bölümünde ikinci yarılarda etkili bir oyun sergileyerek skor üretti.

DHA13 Nisan 2020 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 15:02
ABONE OL

Ligde 28 haftada çıktığı müsabakalarda ilk yarılarda tutuk bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi attığı toplam 32 golün 24'ünü ikinci devrelerde buldu. Kırmızı-lacivertliler, toplam 13 golünü ise son 15 dakikaya sığdırdı.

Altınordu'nun en skorer oyuncusu 7 golle gurbetçi santrfor Kemal olurken, bu futbolcuyu 5 golle Okan takip etti. Hüseyin Atakan, Metehan ve Muhammed 3'er kez rakip fileleri sarsarken, Burak 2, Hüsamettin, Ravil, Sinan ve Yasin'in 1'er gol kaydetti. Ara transfer döneminde takımdan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Anıl ise 5 gol atmıştı.

Balık tutmak için gittiği gölette kaybolan gencin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.