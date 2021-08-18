İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2021 Çarşamba / 10 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4878
  • EURO
    9,9539
  • ALTIN
    487.761
  • BIST100
    1460.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu kaleci satışından kasasını doldurdu
Spor

Altınordu kaleci satışından kasasını doldurdu

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, Türk ve Avrupa futboluna kazandırdığı isimlerle adından sıkça söz ettirirken, son yıllarda adeta kaleci fabrikasına döndü.

DHA18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:07 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:07
ABONE OL

Bu sezon başında Erhan Erentürk2.7 milyon TL karşılığında Bursaspor'a veren kırmızı-lacivertliler, Erce Kardeşler, Berke Özer, Taha Tepe ve Ozan Can'ı da vitrine çıkarıp sattı. Altınordu 2018-2019 sezonun başında Berke'yi 1 milyon 250 bin Euro bonservisle Fenerbahçe'ye gönderdi.

Ardından Erce Kardeşleri 2.5 milyon TL, Taha'yı da 2 milyon 400 bin TL'ye Trabzonspor'a satan kırmızı-lacivertliler, Ozan Can'ı da 200 bin euro bedelle Konyaspor'a gönderdi. Mevcut kadrosunda Ali Emre Yaşar, Mertcan Dağlı, Serhat Öztaşdelen, Emirhan Emir ve Enes Kalyoncu'yu barından İzmir ekibinde ilk haftada deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçta 23 yaşındaki Ali Emre görev aldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.