Altınordu kalesine altyapıdan takviye

DHA 09 Ocak 2021 Cumartesi 14:05 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 14:05

Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısı Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir ve Enis Destan'ın ardından bir gencini daha diploma töreniyle uğurladı. 17 yaşındaki kaleci Emirhan, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A takım kadrosuna dahil edildi. Metin Oktay Yerleşkesi’nden törenle yolcu edilen genç eldiven, Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde ise alkışlarla karşılandı.

"Bize büyük emek veren Başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere idari ve teknik kadro ile tüm personele çok teşekkür ediyorum" diyen Emirhan Emir, "Altınordu’ya 15 yaşında geldim ve 3 yılda hayatım değişti. Hedeflerime ulaşmak için her zaman daha fazlasını istedim. Buradaki arkadaşlarımı en kısa sürede A takım kadromuzda göreceğime inanıyorum" dedi.

CEO Barış Orhunbilge ise "A takım kadromuzdaki öz kaynak oyuncu sayımız 10’a yükseldi. Emirhan çok çalışıp karşılığını aldı. Kaledeki rekabet, onun daha da gelişmesini sağlayacak" diye konuştu.

GELİŞİM SÜRECİ HIZLANACAK

Genç Emirhan'ın sezon başından bu yana A takımla antrenmanlara çıktığını ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu da "A takımla birlikte olan her oyuncunun gelişim süreci hızlanıyor. Son iki sezonda ALFA'dan aramıza katılan her genç oyuncuda bu gelişimi gördük. Emirhan Emir, Altınordu A takımı formasını giyme yolunda ilk adımı attı; ancak bundan sonrası daha zor. Daha fazla istemeli ve daha fazla çalışmalı" yorumu yaptı.

GELENEK DEVAM EDECEK

ALFA İdari Direktörü Halit Eroğlu, ALFA Atletik Performans Direktörü Namet Ateş ve Eğitim Direktörü Hande Özel Emirhan Emir’e başarı dilerken, Altınordu Kaleci Başantrenörü Atilla Küçüktaka duygularını şöyle özetledi:

"Erce Kardeşler ile başlayan sürecimiz Berke Özer, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe, Mertcan Dağlı ile devam etti. Emirhan Emir'in de bu sürece dahil olmasından yana çok mutluyuz. Emirhan'dan sonra gelecekler bu geleneği devam ettirecektir."