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Spor

Altınordu kırmızı karta abone!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon ilk 6 maçlık periyotta 4 kırmızı kart görerek en fazla kırmızı kart cezası alan takım oldu.

DHA21 Eylül 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 13:32
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İzmir temsilcisinde 3'üncü haftada deplasmanda oynanan İstanbulspor maçında Muzaffer direkt kırmızı kart görürken, 5'inci haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında Metehan ve Sami ikinci sarıdan gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını eksik bıraktı. Son olarak iç sahada oynanan Denizlispor karşılaşmasında ise Yusuf Yalçın, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yusuf Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartın yanlış bir karar olduğu yönünde açıklama yaparken, Altınordu'da kırmızı kart gören 4 oyuncunun da altyapıdan yetişen genç isimlerden oluşması dikkat çekti. TFF 1'inci Lig'e döndüğü 2014-15 sezonunda 3, 2015-16'da 3, 2016-17'de 1, 2017-18'de 3, 2018-19'da 4, geçen sezon Play-Off'la birlikte 5 kez kırmızı cezası alan İzmir ekibinde, 2019-20 sezonunda kırmızı kart gören oyuncu olmadı.

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