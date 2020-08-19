Altınordu, Kızılcabölükspor'u satın alıyor

AA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:17 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 23:17

Altınordu Kulübü, TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'un hazırlayıcı takımları olması için görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kızılcabölükspor yönetimi ile 2 hafta önce İzmir'de geniş çaplı bir toplantı yapıldığı, bu toplantıda satın alma şartlarının görüşüldüğü belirtildi.

Kesin bir anlaşma olmadığı kaydedilen açıklamada, "Prensipte bir anlaşma sağlanmasına rağmen, maddi konular henüz kesinlik kazanmadı. Buradan hareketle, medyada maddi konularla ilgili yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda resmi sitemizden detaylı açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.