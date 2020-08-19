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Spor

Altınordu, Kızılcabölükspor'u satın almak istiyor

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, pilot takımı Niğde Anadolu FK'yı satıp İzmir'e daha yakın bir kulüp satın almak istiyor. Başkan Özkan'ın, 3. Lig takımı Kızılcabölükspor'u satın almak için temaslara başladığı öğrenildi.

DHA19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:01 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:01
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu, genç futbolcularını alt liglerde tecrübe kazanmaları için gönderebileceği yeni bir pilot takım arayışına geçti. 2018 yılında Niğde Belediyespor'u satın alıp Niğde Anadolu FK adıyla şirketleştiren İzmir temsilcisi, son 2 sezonda gençlerini hazırlayıcı takım Niğde'ye gönderdi.

Altınordu'da olduğu gibi Niğde Anadolu FK'da da başkanlık görevini üstlenen Seyit Mehmet Özkan'ın Niğde ekibinin haklarını satmaya hazırlandığı ve İzmir'e daha yakın bir kulübü almayı düşündüğü ifade edildi. 3. Lig'de yer alan Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'u satın almak için temaslara başlayan Altınordu Başkanı Özkan, bu girişimden sonuç alamazsa farklı kulüplere yönelecek.

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