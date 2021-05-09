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Spor

Altınordu play-off'ta! 5 gollü zafer...

TFF 1. Lig'de 34. hafta mücadelesinde Altınordu, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0 mağlup etti ve ligi 6. sırada tamamlayarak play-off'a kalan son takım oldu.

09 Mayıs 2021 Pazar 19:58 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 19:58
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TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor, Altınordu'yu konuk etti.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Altınordu'nun 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Altınordu'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Enis Destan, 39. ve 47. dakikalarda Ahmet İlhan Özek, 64. dakikada Metehan Mimaroğlu ile 82. dakikada Yener Hüsamettin kaydetti.

Bu sonucun ardından Altınordu, puanını 60'a yükseltti ve 6. sırada tamamladı. Play-off'a kalan son takım olan Altınordu, yarı finalde sezonu 3. sırada bitiren takımla karşı karşıya gelecek.

Ligde kalması daha önce kesinleşen Balıkesirspor ise sezonu 35 puanla 13. sırada tamamladı.

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