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Spor

Altınordu puan farkını korudu

Altınordu, TFF 1. Lig'in 29. haftasında karşılaştığı Boluspor'la 1-1 berabere kalarak düşme hattındaki rakibiyle arasında bulunan 6 puanlık farkı korudu.

IHA22 Haziran 2020 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 10:25
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TFF 1. Lig’in 29. hafta maçında Altınordu, deplasmanda Boluspor’un konuğu oldu. Büyük bir bölümü orta alan mücadelesi şeklinde geçen maçta gol sesi çıkmadı. Bolusporlu Hayrullah Bilazer’in 43. dakikadaki attığı şutta top üst direkten dönerken maçta iki kaleye de isabet eden şut olmadı. Bu sonuçla Bolu deplasmanından 1 puan çıkartan İzmir ekibi, düşme hattındaki rakibiyle puan farkını korumuş oldu. 

29 hafta sonunda 32 puana ulaşan Altınordu, bugün oynanacak Adana Demirspor-Osmanlıspor mücadelesinde konuk ekibin puan kaybetmesi durumunda kalan son 5 maç öncesi biraz daha rahatlayacak. Kırmızı lacivertliler, ligin 30. haftasında 26 Haziran Perşembe günü saat 20.00’de Keçiörengücü ağırlayacak.

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