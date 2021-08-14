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Spor

Altınordu sezona Başkent'te başlayacak

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında merhaba diyecek.

AA14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:17
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TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finaline kadar yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamayan Altınordu, 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Osmanlı Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır görev yapacak.

Altınordu, geçen sezon rakibine İzmir'de 2-0, Ankara'da da 5-3 mağlup oldu.

Şimdiye kadar Ali Dere, Kürşad Sürmeli ve Anıl Arıcıoğlu'nu transfer eden Altınordu'da geçen sezon kadroda yer alan kaleci Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu, Oğulcan Ülgün, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yiğit Emre Çeltik, Furkan Çil, Fatih Aktay, Sinan Osmanoğlu ve Emre Nefiz gibi isimler, takımdan ayrıldı.

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