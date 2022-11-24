Altınordu'da 2 ayrılık birden

Altınordu, futbolcuları Bertuğ Bayar ile Safa Kınalı'nın sözleşmelerini feshetti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Takım oyuncularımızdan Bertuğ Bayar ve Safa Kınalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki oyuncuya da bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Bertuğ Bayar, bu sezon Altınordu formasıyla 10 resmi maça çıktı ve toplam 286 dakika süre aldı. 26 yaşındaki golcü, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.

Safa Kınalı ise bu sezon 11 resmi maça çıktı ve toplam 568 dakika süre aldı. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkı sağladı.