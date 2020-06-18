İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8594
  • EURO
    7,7057
  • ALTIN
    380.813
  • BIST100
    112192
Spor

Altınordu'da 3 eksik

Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da, sakatlığı bulunan stoper Enes, kaleci Ali Emre ve sarı kart cezalısı Yusuf dışında eksik yok.

DHA18 Haziran 2020 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:34
ABONE OL

TFF 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altınordu, son 6 maçın 4'üne deplasmanda çıkacak. Korkulu rüya görmek istemeyen İzmir temsilcisi özellikle dış sahada toplayacağı puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışacak. Düşme hattının 7 puan üzerinde yer alan kırmızı-lacivertliler, pazar günü Boluspor'a konuk olduktan sonra sırasıyla Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) kozlarını paylaşacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen 3 aylık arada antrenmanların iyi geçtiğini ancak hazırlık maçı oynamamanın handikap olduğunu ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Takımımızın antrenman performansını gözlemledik, istediklerimiz olmaya başladı. Bunu 90 dakika sahada uygulamak önemli. Rakiplerin ne durumda olduğunu bilemiyoruz. Lig herkes için kapalı kutu gibi. Kimse kimsenin ne yapacağını tahmin edemiyor. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız" dedi.

ÜÇ EKSİKLE GİDECEK

Altınordu'da adalesindeki sertleşme nedeniyle geçtiğimiz günlerde dinlendirilen ön libero Oğulcan'ın iyileşerek takımla çalışmalara katıldığı açıklandı. Genç futbolcunun Boluspor deplasmanında forma giymesi bekleniyor. İzmir temsilcisinde sakatlığı bulanan stoper Enes, kaleci Ali Emre ve sarı kart cezalısı Yusuf dışında eksik yok.

Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.