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Spor

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Toto 1. Lig takımlarında Altınordu'da 34 yaşındaki golcü Ahmet İlhan Özek ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

DHA27 Mayıs 2022 Cuma 18:01 - Güncelleme:
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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, kaptan Ahmet İlhan Özek ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kırmızı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Kaptan Ahmet İlhan Özek, Altınordu A Takım CEO'su Mehmet Necati Özdeniz'in de katıldığı törenle resmi imzayı attı. Tecrübeli sağ kanat, Altınordu ile tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu söyledi. Altınordu Üst Yöneticisi Mehmet Necati Özdeniz, "Kaptan Ahmet İlhan Özek ile tekrar anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Hocamız Ufuk Kahraman'ın raporu doğrultusunda kaptanımızla tekrar anlaşmaya vardık. Kendisi takımımızda ağabey diye nitelendirdiğimiz oyunculardan birisi. Kendisi gelecek yıl da öz kaynak sistemimizden yetişen oyuncularımıza ağabeylik edecek. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyoruz" diye konuştu.

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