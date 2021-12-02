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Spor

Altınordu'da Ahmet İlhan Özek'in cezası uzadı

Altınordu'da sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında oynayamayacak olan kaptan Ahmet İlhan Özek, kupada da kırmızı kart görünce 1 müsabakada daha cezalı duruma düşmüş oldu.

DHA2 Aralık 2021 Perşembe 12:50 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 12:50
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda evinde TFF 3'üncü Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak elenen Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine kupa macerasına erken veda etti. Kupada son 2 sezonda 5'inci turlarda İttifak Holding Konyaspor ve Altaş Denizlispor'a elenen İzmir temsilcisi, önceki sezonlarda Pendikspor, Kars 36 Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Iğdır Arasspor gibi takımlara tur biletini kaptırdı.

AHMET İLHAN'IN CEZASI UZADI

Altınordu'da ligde 4 sarı kart nedeniyle iç sahada oynanacak Yılport Samsunspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşen kaptan Ahmet İlhan, kupada kırmızı kart görerek 1 maç daha ceza almış oldu. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu Samsunspor maçınının ardından İzmir'deki Kocaelispor randevusunda da forma giyemeyecek. Yusuf Can'ın iyileştiği, Şeref'in tedavisinin sürdüğü kırmızı-lacivertlilerde Rıdvan'ın cezası sona erdi.

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