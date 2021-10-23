Altınordu'da Ali Dere ve Recep Aydın belirsizliği

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2 yenilerek dış sahada üst üste 4'üncü yenilgisini alan Altınordu yarın seyircisi önünde namağlup lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Cihan Aydın düdük çalacak.
İzmir temsilcisi dişli rakibini yenerek evinde üst üste 4'üncü galibiyetini almayı hedefliyor. Sağ bek Rıdvan Koçak'ın cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde burun kemiği kırılan kaleci Ali Emre Yanar, karbon maske ile görev yapabilecek. Sakatlıkları bulunan sol kanat Ali Dere ile orta saha oyuncusu Recep Aydın'ın durumları maç saatinde netleşecek.