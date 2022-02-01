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Spor

Altınordu'da Anıl Arıcıoğlu teknik ekibin gözüne giremedi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç forvet Anıl Arıcıoğlu, ikinci yarının ilk 2 maçında bulduğu forma şansını iyi değerlendiremedi.

DHA1 Şubat 2022 Salı 13:58 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 13:58
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Geçen sezon 3'üncü Lig'de Fethiyespor formasıyla 7 gol atarak dikkat çeken ve İzmir temsilcisine transfer olan 22 yaşındaki futbolcu ilk yarıda oynadığı 5 müsabakada son bölümlerde süre almıştı. Santrfor Ahmet Dereli'nin sakatlanmasının ardından Anıl, 2 kez ilk 11'de sahaya çıksa da teknik ekibin gözüne giremedi.

Kırmızı-lacivertli formayla ilk defa Ankara Keçiörengücü önünde 11'de yer bulan Anıl, 68'inci dakikada oyundan alınırken, bir sonraki hafta Tuzlaspor deplasmanında 65'inci dakikaya kadar oyunda kaldı. Fırsat yakaladığı bu 2 karşılaşmada gol atma başarısı gösteremeyen genç golcü son olarak İzmir'de oynanan İstanbulspor müsabakasında yedek soyunup, 5-0'lık yenilgiye rağmen süre bulamadı. Altınordu, devre arasında alt liglerden talipleri olan Anıl'ı kadroda tutma kararı almıştı.

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