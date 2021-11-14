İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2021 Pazar / 9 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0141
  • EURO
    11,4719
  • ALTIN
    599.973
  • BIST100
    1638.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da Emircan Gürlük formayı unuttu
Spor

Altınordu'da Emircan Gürlük formayı unuttu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkarmayı planlayıp ilk haftalarda 11'de forma şansı verdiği sol kanat Feyttullah Emircan Gürlük, son maçlarda yedek kulübesini mesken tuttu.

DHA14 Kasım 2021 Pazar 13:36 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 13:36
ABONE OL

İlk 4 haftadaki Ankara Keçiörengücü (D), Tuzlaspor, İstanbulspor (D) ve Bursaspor karşılaşmalarında ilk 11'de görev alan 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 5'inci haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında kesik yiyip, ikinci yarıda oyuna girdi.

Daha sonra Altaş Denizlispor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor (D) müsabakasında yeniden 11'de şans bulan Emircan, son 5 haftadaki Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor (D), Eyüpspor maçlarında yedek kaldı. Genç futbolcu sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girmişti. Emircan ligde oynadığı 10 maçta 2 asist yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.