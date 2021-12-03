Altınordu'da Enis Destan beklentilerin altında kaldı

DHA 3 Aralık 2021 Cuma 13:41 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 13:41

Görev aldığı 11 maçın 5'inde ilk 11'de şans bulan Enis, toplam 407 dakika süre bulurken, sadece 1 gol atabildi. Kırmızı-lacivertli formayla geçen sezon ligde 13 kez rakip fileleri sarsarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki santrfor, 2021-22'de sadece Menemenspor filelerini sarstı. Enis, sezon başında transfer görüşmesi yapmak için Avusturya'ya gitmiş ancak anlaşma sağlanamaması üzerine yuvada kalmıştı. Ümit Milli Takım'da 2 golü bulunan Enis'in devre arasında Avrupa kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.