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Spor

Altınordu'da iki futbolcu Samsunspor maçında cezalı

Altınordu'da sarı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek ve kırmızı kart cezalısı Kubilay Aktaş, Yılport Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

AA21 Nisan 2022 Perşembe 12:59 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 12:59
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İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden Altınordu, düşme hattındaki Kocaelispor'la puan farkını 4'e yükseltti.

Ligde ikinci devreye üst üste aldığı 7 mağlubiyetle başlayan Altınordu, 27. haftadan itibaren çıktığı 7 müsabakada ise yenilmedi. Bu müsabakalarda 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan İzmir temsilcisi, dünkü MKE Ankaragücü galibiyetiyle 33. haftayı maç fazlası ve averajla 11. sırada geçti.

Düşme hattındaki Kocaelispor'un 4 puan önünde bulunan Altınordu, kalan 5 haftanın 1'ini maç yapmadan geçecek.

Ligde 25 Nisan Pazartesi günü Yılport Samsunspor'a konuk olduktan sonra 35. haftada müsabakası bulunmayan İzmir temsilcisi, ligi Kocaelispor (D), Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor (D) maçlarıyla tamamlayacak.

Altınordu'da sarı kart cezalısı Ahmet İlhan Özek ve kırmızı kart cezalısı Kubilay Aktaş, Yılport Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

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