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Spor

Altınordu'da istikrarın adı Erdi Dikmen

Altınordu'da stoper Erdi Dikmen, kaleci Ali Emre ile birlikte takımın en fazla süre bulan iki oyuncusundan biri oldu.

DHA13 Ekim 2022 Perşembe 12:45 - Güncelleme:
Altınordu'da istikrarın adı Erdi Dikmen
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Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü evinde oynayacağı Yılport Samsunspor maçını kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da stoper Erdi Dikmen, kaleci Ali Emre ile birlikte takımın en fazla süre bulan iki oyuncusundan biri oldu. Tecrübeli savunmacı oynanan 7 karşılaşmada 90 dakika görev yaparak toplam 630 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın vazgeçmediği isimlerin başında gelen Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. Geçen sezon devre arasında Ankaragücü'den kiralanan 25 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon 3 milyon TL bonservis bedeli öderek yeniden kadroya dahil edildi. Altyapısında yetiştiği Samsunspor'da profesyonel olan Erdi, bu hafta eski takımına karşı forma giyecek.

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