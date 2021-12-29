İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,3556
  • EURO
    13,9392
  • ALTIN
    715.145
  • BIST100
    1884.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da kadro dışı bırakılan Enis Destan'la ilgili önemli gelişme
Spor

Altınordu'da kadro dışı bırakılan Enis Destan'la ilgili önemli gelişme

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 22 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Altınordu'da ilk yarının bitimine 4 maç kala kadro dışı bırakılan genç forvet Enis Destan affedildi.

DHA29 Aralık 2021 Çarşamba 12:48 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 12:48
ABONE OL

Kupadaki 68 Aksaray Belediyespor maçında soyunma odası koridorunda rakip futbolcuya hakareti nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldıktan sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından kadro dışı bırakılan Enis, ikinci yarı hazırlıklarına başlayan kırmızı-lacivertli takımla antrenmanlara katılmaya başladı.

Ligdeki Yılport Samsunspor, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor müsabakalarında forma giyemeyen 19 yaşındaki milli santrfor, sezonun ilk yarısında ligde 11 maçta sadece 1 gol kaydetti. Geçen sezon 13 kez rakip fileleri sarsarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Enis'in ligin ikinci yarısında İzmir ekibinde görev almaya devam etmesi bekleniyor. Genç yıldız adayını değerinin altında satmama kararı alan Başkan Özkan'ın ikinci yarıda Enis'ten çıkış beklediği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.