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Spor

Altınordu'da Kahraman Demirtaş'la yollar ayrılıyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da savunma oyuncusu Kahraman Demirtaş'ın, yönetimle yaptığı ilk görüşmede anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

DHA06 Haziran 2021 Pazar 12:28 - Güncelleme: 06 Haziran 2021 Pazar 12:28
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Sözleşmesi sona eren gurbetçi stoper, kırmızı-lacivertli kulübün sunduğu teklif sonrası düşünmek için süre istedi. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kahraman'ın başta Helenex Yeni Malatyaspor olmak üzere bazı Süper Lig kulüplerinin radarına girdiği belirtildi.

Belçika'nın Verviers kulübünde yetişen, Hollanda'da Roda JC Kerkrade ve FC Den Bosch takımlarında görev aldıktan sonra 2018'de Altınordu'ya transfer olan 27 yaşındaki Kahraman, ilk yılında kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da görev aldı. Son 2 sezonda Altınordu ile 1'inci Lig'de forma giyen defans oyuncusu, geçen sezon Sinan'ın sakat olduğu dönemde şans bulup, takımının Play-Off'ta finale kadar çıkmasında pay sahibi oldu. Sağ ve sol bek olarak da oynayan Kahraman, 2020-21'da 29 maçta 1 gol attı.

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