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Spor

Altınordu'da kaleci Ertuğrul Çetin'le yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig'de Altınordu'nun sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci Osman Ertuğrul Çetin, kulüple yollarını ayırdı.

DHA10 Ocak 2021 Pazar 12:30 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 12:30
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Kırmızı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşme imzalayan ancak forma şansı bulamayan 17 yaşındaki file bekçisinin İzmir'deki macerası kısa sürdü. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Ertuğrul'un yeniden Fenerbahçe'ye döneceği belirtildi.

Altınordu, üçüncü kaleci olarak altyapıdan genç eldiven Emirhan Emir'i A takıma dahil etti. Altınordu'da takımdan ayrılan sağ bek Alper Tursun, karşılıklı anlaşma yoluyla sözleşmesini feshederken, Beşiktaş'tan kiralanan sol kanat Oğuzhan ve orta saha oyuncusu Muhammed kendilerine kulüp arıyor.

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