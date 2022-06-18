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Spor

Altınordu'da kamp yeri belirsizliği

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

DHA18 Haziran 2022 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
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İzmir temsilcisi, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde top başı yapacak. Kurban Bayramı'na kadar güç toplayacak kırmızı-lacivertliler daha sonra kamp programını netleştirecek.

Son yıllarda kendi tesislerinde kamp yapan Altınordu'da bu yıl kamp yeri konusunda net bir karar verilmediği bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerin, Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete açılan Yüksek İrtifa Merkezi'nden faydalanabileceği ifade edildi. Altınordu, son dönemde hazırlık maçları oynamak için Afyonkarahisar'a seyahat ediyordu.

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