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Altınordu’da Kemal Rüzgar sezonu kapattı

Altınordu’da Kemal Rüzgar’ın sol diz ön ve arka bağlarının koptuğu açıklanırken sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da Kemal Rüzgar’ın sol diz ön ve arka bağlarının koptuğu belirlenerek, sezonu kapattığı açıklandı. 

Geçtiğimiz hafta Eskişehirspor’u yenerek alt sıralardan kurtulan Altınordu’da sakatlık şoku yaşanıyor. Eskişehirspor maçında sonradan oyuna giren ve maçın sonlarına doğru sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Kemal Rüzgar'dan kötü haber geldi. Yapılan incelemelerde Rüzgar’ın sol diz ön ve arka bağlarının koptuğu belirlendi. 23 yaşındaki oyuncu, ameliyat olmak için Almanya’ya gitti. 

Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 9 maça çıkan Kemal Rüzgar, rakip filelere 2 gol bırakmıştı. İzmir ekibinde daha önce Ali Mert ile Enes Kubat yaşadıkları sakatlıklar sebebiyle ilk devreyi kapatmıştı. 

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