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Spor

Altınordu'da Kubilay Aktaş 4 yıl sonra bir ilki yaşadı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu'nun evinde 2-1 kazandığı Yılport Samsunspor maçında ev sahibi ekip adına 53. dakikada gol perdesini açan Kubilay Aktaş, 4 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

DHA17 Ekim 2022 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Altınordu'da Kubilay Aktaş 4 yıl sonra bir ilki yaşadı
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Profesyonel kariyerinde 3. kez gol atma başarısı gösteren 27 yaşındaki gurbetçi ön libero, bundan önceki son golünü Altınordu'ya atmıştı.

Kubilay, Gaziantep FK formasıyla 16 Eylül 2018'te Gaziantep'te oynanan karşılaşmada 90+4. dakikada rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçirmiş ve galibiyetin mimarı olmuştu. Fransa temsilcisi Saint Etienne altyapısından 2013'te Kasımpaşa'ya transfer olan futbolcu Boluspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Denizlispor ve Manisa FK kulüplerinde oynayıp geçen sezon Altınordu'ya imza attı.

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