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Spor

Altınordu'da Muhammed Mert sevinci

Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 haftadır tedavi gören Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert'in bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

IHA07 Ekim 2020 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:25
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Altınordu’da sakatlığı sona eren tecrübeli orta saha oyuncusu Muhammed Mert, milli maç arasından sonra formasına kavuşacak.

TFF 1. Lig’de 4 maçta topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak olan Altınordu’da Muhammed Mert’in iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 haftadır tedavi gören Muhammed’in iyileştiği ve bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

İlk 4 haftada görev alamayan Muhammed Mert, formasına kavuşmak için sabırsızlanırken, son 2 sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta Adanspor deplasmanında kadroya alınması bekleniyor.

Altınordu’da üçüncü sezonuna girecek olan Muhammed Mert, sakatlığı yüzünden ligde 4 karşılaşmada görev yapamadı. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Muhammed Mert, kırmızı-lacivertli formasıyla TFF 1. Lig’de 62 maçta görev yaptı, başarılı oyuncu 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

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