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Spor

Altınordu'da Rıdvan Koçak cezalı

Altınordu'nun Menemenspor'u 1-0 yendiği maçta sarı kart gören Rıdvan Koçak cezalı duruma düştü. Bu sezon toplamda 4 sarı karta ulaşan deneyimli sağ bek, Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Altınordu karşılaşmasında forma giyemeyecek.

DHA3 Ekim 2021 Pazar 11:37 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 11:37
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TFF 1'inci Lig'de evinde Menemenspor'u 1-0 yenerek 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puana ulaşan Altınordu'da sağ bek Rıdvan Koçak cezalı duruma düştü. Kırmızı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu eski takımına karşı 13'üncü dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle toplamda 4 sarı karta ulaştı. Rıdvan, milli maç arasından sonra deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Menemenspor müsabakasında sakatlanarak 84'üncü dakikada yerini Yusuf Can'a bırakan Rıdvan'ın sağlık durumu ise hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu arada İzmir ekibinde hafif bir sakatlık yaşayan forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'a katıldı. Ay-yıldızlılar, 12 Ekim Salı günü Kazakistan U21 Milli Takımı ile deplasmanda 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaşacak.

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