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Spor

Altınordu'da tek eksik

TFF 1. Lig'de Boluspor'u konuk edecek Altınordu'da, sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek forma giyemeyecek.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:14
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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek ilk 6 yarışına tutunan Altınordu, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.

İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. İyileşen sol kanat Metehan ile cezası sona eren stoper Yusuf Yalçın forma giyebilecek. Altınordu'nun ara transfer döneminin son gününde Menemenspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi sağ kanat Şeref, görev verilmesi halinde kırmızı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Boluspor'u yenerek çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

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