İSTANBUL 1°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2021 Salı / 5 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9308
  • EURO
    8,4289
  • ALTIN
    406.415
  • BIST100
    1570.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu'da Yiğithan Güveli geri dönüyor
Spor

Altınordu'da Yiğithan Güveli geri dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği stoper Yiğithan Güveli'den bir türlü faydalanamadı.

DHA16 Şubat 2021 Salı 13:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 13:15
ABONE OL

Fenerbahçe altyapısından yetişip dönemin teknik direktör Dick Advocat tarafından oldukça beğenilen genç oyuncunun yakasını sakatlıklar bir türlü bırakmadı. Yiğithan'ın 2017-2018 sezonunda Advocat'ın çalıştırdığı Hollanda'nın Sparta takımına transfer olacağı sırada arka adalesinde yırtık tespit edildi. Futboldan uzun süre uzak kalan oyuncu Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Ancak orda da da umduğunu bulamayan Yiğithan bu sezon Altınordu'ya imza attı. Büyük umutlarla Altınordu'da yeni bir sayfa açmak isteyen 22 yaşındaki futbolcu 2 kez sakatlandı, 2 defa da koronavirüse yakalandı. Bir türlü toparlanamayan Yiğithan ligde sadece İstanbulspor maçında 1 dakika görev aldı. Teknik ekibin şu an iyileşen genç futbolcudan yararlanmak istediği ve Yiğithan'ın form tutmaya çalıştığı bildirildi. Geleceğin önemli stoperleri arasında gösterilen Yiğithan'dan çıkış bekleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun oyuncuyla çok yakından ilgilendiği vurgulandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.