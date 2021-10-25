Altınordu'dan ''Minikler Futbolu Ligleri'' önerisi

AA 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 11:52

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Altınordu 14 yaş altı futbol takımının, Sakarya Erenler 14 yaş altı futbol takımı ile Metin Oktay Yerleşkesi'nde bir hazırlık maçı oynadığı belirtildi.

Karşılaşmadan sonra Sakarya Erenler kurucusu Fatih Kanbur ile Sakarya Altınordu Futbol Okulları (AFO) Sorumlusu Günay Terzi'nin kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan'la bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyit Mehmet Özkan, dostluk ilişkilerini sürdürdükleri birçok kulübün bulunduğunu belirtti.

Kısıtlı imkanlar içinde başarılı işler yapmaya çalışan birçok kulüpte idealist insanların olduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bu idealist insanların başında olan yetiştirici amatör kulüpler futbolumuzun temel taşları. Onların büyük değil küçük desteğe ihtiyaçları var. Onları mutlu etmenin en iyi yolu, 10, 11, 12 ve 13 yaş altı küçük yaş gruplarında yarıştırmak, dinleyici olmak. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kendi bölgelerinde küçük yaş gruplarında 1 ay gibi çok kısa süreli yarışmalar yaptırabiliyor çünkü kaynak yok. Yarışmayan çocuk gelişemiyor, taban genişleyemiyor. Çocuğa yönelik endüstriyel ürünler üreten ve satan büyük firmaların sponsorluğunda, uzun süreli bölgesel 'Minikler Futbolu Ligleri' yapılarak, daha küçük yaşlara inmenin ve futbolu tabana yaymanın zamanı geldi."