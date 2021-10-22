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Spor

Altınordulu Ali Emre Yanar sahaya maske ile çıkacak

TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında burnuna aldığı darbenin ardından burun kemiğinde kırık tespit edilen kaleci Ali Emre Yanar'ın karbon maske ile forma giyebileceği bildirildi.

AA22 Ekim 2021 Cuma 10:51 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 10:51
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Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Ali Emre Yanar'ın burnundaki kırığın manipülasyon ile yerine oturtulduğu ve burun korsesi ile sabitlendiği belirtildi. Ali Emre Yanar'ın karbon maske ile antrenman ve müsabakalarda görev alabileceği kaydedildi.

Öte yandan sol aşil tendondaki ağrısı nedeniyle tedavisi süren Recep Aydın'ın takım antrenmanlarına kademeli olarak katılmaya başladığı, sol ayak bileğinde ağrısı bulunan Ali Dere'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Sol diz ön çapraz bağ ameliyatı olan Altar Han Hidayetoğlu'nun tedavi ve rehabilitasyon programının sürdüğü ifade edildi.

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