İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ekim 2021 Cumartesi / 25 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8572
  • EURO
    10,3132
  • ALTIN
    501.419
  • BIST100
    1401.46
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordulu Burak İnce Almanya'ya transfer oluyor
Spor

Altınordulu Burak İnce Almanya'ya transfer oluyor

Adı Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılan Altınordu'nun genç yeteneği Burak İnce, transfer görüşmesi yapmak için Almanya'ya gitti.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 12:39 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 12:39
ABONE OL

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu. Sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen 17 yaşındaki futbolcu, transferinin yakın zamanda gerçekleşeceği konusunda mesaj verdi.

Yaptığı paylaşımda menajeri Murat Korkmaz'ı da etiketleyen Burak İnce, Almanya seyahatinin transfer görüşmesiyle ilgili olduğunu da göstermiş oldu. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa'ya transfer olabilecek Burak İnce'nin ismi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılıyor. Ümit Milli Takım'da da oynayan Burak, Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'dan Bundesliga'ya transfer olan ikinci oyuncu olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.