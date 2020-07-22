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Spor

Altınordulu Muhammed Mert'e Süper Lig'den talip

Altınordu'nunn gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert'e Süper Lig takımı Gaziantel FK'nın talip olduğu öğrenildi.

DHA22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:10 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:10
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TFF 1’inci Lig takımlarından Altınordu'nun orta saha oyuncusu Muhammed Mert'le Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın ilgilendiği belirtildi.

Gaziantep temsilcisinin kırmızı-lacivertlilerle görüşmelere başladığı iddia edildi. Gurbetçi futbolcu 1’inci Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'un da transfer listesinde yer alıyor. Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli 10 numaranın bu sezon yuvadan uçması bekleniyor. İzmir kulübü cazip bir teklif gelmesi halinde Muhammed'i satıp altyapıdan A takıma takviye yapmayı planlıyor. Kırmızı-lacivertlilerde ikinci sezonunu geride bırakan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 29 maçta 3 gol atıp, 2 asist yaptı. Belçika doğumlu Muhammed geçen sezon 4 gol, 3 asistle oynamıştı.

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