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Spor

Altınordu'nun 13 yıllık kabusu geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği maçta Eyüpspor'a 2-1 yenilerek art arda 4'üncü yenilgisini alarak 18. sıraya gerileyen Altınordu, 13 yıl sonra en kötü mağlubiyet serisine imza attı.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 15:26 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:26
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En son 2008 yılında 2'nci Lig'de üst üste 6 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, bu sezon da milli maç arasına 4 yenilgiyle girerek 13 yıl önceki serisine yakın bir performans sergiledi.

Başkan Seyit Mehmet Özkan dönemi öncesi 2008'de 2'nci Lig Kademe Grubu'nda art arda Bucaspor (D), Denizli Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu (D), Akhisarspor, Fethiyespor (D) ve Adana Demirspor'a kaybeden Altınordu, bu sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor, Adanaspor (D) ve son olarak Eyüpspor'a boyun eğdi. İzmir temsilcisi, futbol şubesini şirketleştirdiği 2012 yılından bu yana ilk kez 4'te sıfır çekti.

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