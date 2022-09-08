Altınordu'nun 4 futbolcusuna milli takım daveti geldi

Türkiye U19 Milli Takımı, 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları oynayacak. Turnuva öncesinde aday kadro Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Aday kadroda Altınordu A Takım'ından Sami Satılmış, Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) 18/19 takımından İlker Akar, Tugay Güner ve Furkan Yöntem de yer aldı. Futbolcularının milli davet alması üzerine açıklama yapan Altınordu Futbol Kulübü, genç oyuncularına milli forma altında başarılar diledi.

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MİLLİ TAKIMIN MAÇ PROGRAMI

Aday kadroya çağırılan futbolcular, 11 Eylül Pazar günü Erzurum'da toplanacak. 19 Eylül Pazartesi günü belirlenecek nihai kadro ise maçların oynanacağı Bulgaristan'a gidecek.